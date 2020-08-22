Berlin'de 41 okulda korona tespit edildi - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de 41 okulda korona virüs vakası tespit edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de okulların yeniden açılmasının ardından 2 hafta içerisinde yeniden korona virüs vakaları tespit edildi. İlkokul, orta okul ve ticaret okullarında yüzlerce öğrenci karantina altına alındı. Berlin'de bulunan 825 okulun yüzde 5'inin korona virüsten etkilendiği kaydedildi.
Berlin'de eğitim yetkilisi Sandra Scheeres, Berlin'deki okulların korona virüs merkezi olmadığı, okullara dışarıdan geldiği bildirildi. - BERLİN