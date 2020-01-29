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Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor
6 saat önce
Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin yolcu işe alacak
Bankodan uçak biletinizi almak, valizinizi kaydettirmek, güvenlik kontrolünden geçmek ve uçak kapısına kadar götürmek... Ama uçağa binmemek...
Bir havaalanında uçak yolculuğuna çıkmadan önce her yolcunun yapması gereken bu işlemleri test etmeleri için Almanya'nın Berlin şehrinde sene sonunda açılacak Brandenburg Havaalanı tamı tamına 20 bin gönüllü arıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:01
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