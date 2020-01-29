Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor - Son Dakika Dünya

Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor

6 saat önce

Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin yolcu işe alacak

Berlin'de 9 yıldır açılışı ertelenen Brandenburg Havaalanı son testler için 20 bin gönüllü arıyor, System.String[]

Bankodan uçak biletinizi almak, valizinizi kaydettirmek, güvenlik kontrolünden geçmek ve uçak kapısına kadar götürmek... Ama uçağa binmemek...


Bir havaalanında uçak yolculuğuna çıkmadan önce her yolcunun yapması gereken bu işlemleri test etmeleri için Almanya'nın Berlin şehrinde sene sonunda açılacak Brandenburg Havaalanı tamı tamına 20 bin gönüllü arıyor.

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Brandenburg, Berlin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:01 
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