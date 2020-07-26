Berlin'de araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı - Son Dakika

Berlin'de bir aracın yayaların arasına dalması sonucu üçü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Aracın altında kalan bir kişi tıbbi müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Berlin'in en işlek caddelerinden birinin bulunduğu Hardenbergplatz meydanında meydana gelen olayda, pazar sabahı Mercedes marka bir aracın kaldırımda bulunan kalabalığın arasına dalması sonucu yedi kişi yaralandı. Sürücü tutuklanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya şahit olan 17 kişiye ise psikolojik destek verildi. Olayın neden meydana geldiği henüz bilinmezken, Berlin polisi, sürücünün 24 yaşında ve ikametgahı Almanya'da olan bir şahıs olduğunu bildirdi. Kullandığı aracın ise Estonya plakalı olduğu kaydedildi. Olayın bir kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bunun yanında polis ağır silahlarla kaza alanında güvenlik çemberi oluşturdu. 60 itfaiye eri olaya müdahale ederken, kaza alanına ambulans helikopterler de gönderildi. Polis, olayın bir kaza sonucu meydana geldiğinden yola çıkarak yüksek hız nedeniyle sürücünün arabasının kontrolünü kaybettiğini ve kaldırıma çıktığını belirtiyor. Polis, terör saldırısı olabileceğine dair şimdilik hiçbir iz bulunmadığını bildirdi.

(Mahmut Tosun/İHA)