Berlin'de Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
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Berlin'de Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı

22.04.2022 19:47
Berlin'de Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de inşa edilecek Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de inşa edilecek Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı.

Moabit semtindeki "Stromstrasse 35" adresindeki temel atma törenine, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, IGMG Berlin Bölge Başkanı Hasan İstanbul, İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül, Berlin İslam Vakfı Başkanı Yunus Çelikoğlu, Ayasofya Cami Derneği Başkanı Sefa Demirhan ile Yönetim Kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ergün, burada yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin hem idari hem eğitim merkezinin temelinin atıldığını belirterek, "Berlin'imize hayırlı olsun. Teşkilatımız ve tüm insanların hizmetinde daim olsun. Heyecanlıyız. Allah'a şükür her gittiğimiz yerde ya temel atıyoruz ya da temel attığımız inşaatların açılışını yapıyoruz. Katkı sağlayan tüm idarecilerimize, cemaatimize, gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Demirhan da uzun zamandan beri inşaatın başlamasını beklediklerini vurgulayarak, "Bugün başkanlarımızla temelini attık. En kısa zamanda inşaatı bitirip gençlerin ve insanlığın ilim yuvası olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Gül ise Berlin Ayasofya Camisi'nin de Kabe'nin bir şubesi olacağını dile getirerek, "Bugün ilk küreği attık. Bugünü bize gösteren Rabb'imize şükürler olsun. İnşallah tamamı da bittiğinde göstermeyi nasip etsin. Burada birçok büyüklerimiz vardı, burayı dünya gözüyle görmek istediler. Fakat Rabb'im nasip etmedi. İnşallah burada Kur'an ve sünnet talim edilecek. Buradan gelecek bütün sevaplar, ölmüş olan büyüklerimizin, cemaatimizin defterine yazılacak." ifadelerini kullandı.

Berlin Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. 1600 metrekare alana yapılacak 6 katlı binada, cami ve eğitim yerlerinin yanı sıra dükkan, ofis, ev ve çok amaçlı kullanılacak salon yer alacak.

Berlin'de Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı
Berlin'de Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı

YORUMLAR
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi

Almanya, Berlin, İslam, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin'de Ayasofya Cami ve Eğitim Merkezinin temeli atıldı - Son Dakika


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