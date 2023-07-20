Berlin'de Başıboş Gezen Aslan Nedeniyle Evden Çıkılmaması Uyarısı - Son Dakika
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Berlin'de Başıboş Gezen Aslan Nedeniyle Evden Çıkılmaması Uyarısı

20.07.2023 11:54

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, başıboş gezdiği belirtilen bir aslan nedeniyle evden çıkılmaması uyarısında bulundu. Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in güneyindeki Stahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde yaşayanlara sokağa çıkılmaması uyarısı yaparak, evcil hayvanların da evden çıkarılmamasını tavsiye etti. Vahşi hayvanın nereden geldiğinin hala tam olarak bilinmediğini, hayvanat bahçeleri, hayvan parkları, sirkler ve hayvan barınma tesislerinin kontrol edildiğini bildiren polis, bölgede hem havadan hem karadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti. Yabani hayvanın bulunması durumunda anestezi iğnesi kullanılması ya da vurulması konusunda duruma göre karar verileceği belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, başıboş gezdiği belirtilen bir aslan nedeniyle evden çıkılmaması uyarısında bulundu.

Brandenburg eyalet polisi, Berlin'in güneyindeki Stahnsdorf, Kleinmachnow ve Teltow ilçelerinde yaşayanlara sokağa çıkılmaması uyarısı yaparak, evcil hayvanların da evden çıkarılmamasını tavsiye etti.

Polis sözcüsü Daniel Keip, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Görgü tanıkları gece yarısı yırtıcı bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Elimize görüntüleri de ulaştı. Görüntülere göre bu bir dişi aslan. Şu anda gerçekliğinden şüphe etmemiz için bir neden yok." dedi.

Vahşi hayvanın nereden geldiğinin hala tam olarak bilinmediğini, hayvanat bahçeleri, hayvan parkları, sirkler ve hayvan barınma tesislerinin kontrol edildiğini bildiren polis, bölgede hem havadan hem karadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Yabani hayvanın bulunması durumunda anestezi iğnesi kullanılması ya da vurulması konusunda duruma göre karar verileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Brandenburg, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de Başıboş Gezen Aslan Nedeniyle Evden Çıkılmaması Uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berlin'de Başıboş Gezen Aslan Nedeniyle Evden Çıkılmaması Uyarısı - Son Dakika
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