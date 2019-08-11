- Berlin'de Bayram Namazı Coşkusu

- Berlin'de Bayram Namazı coşkusuBERLİN - Berlinli Türklerin bayram namazı için ilk adresi yine Şehitlik Camii oldu.

- Berlin'de Bayram Namazı coşkusu

BERLİN - Berlinli Türklerin bayram namazı için ilk adresi yine Şehitlik Camii oldu.

Berlin'de yaşayan vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılabilmek için camilere akın etti. Berlinli Türklerin en çok rağbet ettiği cami ise yine Şehitlik Camisi oldu. Berlin'de yaşayan Türkler için sembolik anlamı olan Şehitlik Cami'nin içi hınca hınç dolunca kalabalık bahçeye taştı. Vatandaşlarımızın çoğu yerlere serilen halılar ve hasırların üzerinde bayram namazlarını eda etti. Namaz sonrası okunan hutbede bayram ruhuna uygun temennilerde bulunuldu. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapılarak, tüm Müslümanlar için dualar okundu. Namazın ve edilen duaların ardından, herkes birbiriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazını kılmak için Berlin Şehitlik Camiini seçen vatandaşlarımızdan Yalçın Kaya, tüm İslam aleminin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramını en içten dilekleriyle kutladığını söyledi. Bayram nedeniyle caminin çok dolu olduğuna değinen Yaya, kendilerinin de bu nedenle bayram namazını ancak bahçede kılabildiklerini belirtti.

Bayram namazını kıldıran Berlin Şehitlik Camisi din görevlisi Yakup Ayar'da yaptığı açıklamada, güzel bir bayram sabahında huzurlu bir bayram namazı eda ettiklerini söyledi. Bayram duasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptıklarının altını çizen Ayar, "Bugünlerimize sahip çıkmak, gelecek nesillerimize yavrularımıza, çocuklarımıza kültürümüzü, geleneğimizi, dinimizin temel esaslarını aktarabilmek istiyoruz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek kurban bayramını can-ı gönülden kutluyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Bayram namazı esnasında Berlin polisinin cami önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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