Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

08.06.2022 12:32

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kişinin aracını kalabalık yaya grubunun üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin aracını şehrin en işlek yerlerinden Kudamm'daki Ranke Caddesi'nde yayaların üzerine sürdüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın trafik kazası ya da saldırı mı olduğunun araştırıldığı kaydedildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis sevk edilerek çevreye güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan Bild gazetesi, olayda bir kişinin öldüğünü yazdı ancak bu iddia henüz yetkililerce doğrulanmadı.

Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
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