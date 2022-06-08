Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

08.06.2022 13:19
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Berlin Polisi Sözcüsü Thilo Cabitz, olay yerinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.30'da, bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğünü belirterek, "Şu an bunun kasıtlı bir eylem mi trafik kazası mı yoksa tıbbi acil durum olup olmadığını inceliyoruz." dedi.

Cabitz, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Araç sürücüsünün olay yerindekiler tarafından tutulduğu, polis ekipleri olay yerine geldiğinde bu kişinin gözaltına alındığını bildiren Cabitz, sorgulamanın devam ettiğini aktardı.

Cabitz, henüz incelemenin başında olduklarını, gelişmelere ilişkin bilgileri, kendisine ulaştığında paylaşabileceğini ifade etti.

Berlin polisinin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, Berlin'de Kürfüstendamm ile Ranke caddelerinin kesiştiği yerde aracını yayaların üzerine süren kişinin kimliğiyle ilgili bilgi verildi.

Bu kişinin 29 yaşında Berlin'de yaşayan Ermeni kökenli Alman olduğu ifade edilen açıklamada, bu kişinin aracını yayaların üzerine sürdükten sonra bir dükkanın içine girerek durduğu belirtildi.

Açıklamada, halktan olay yerinde kayda alınan görüntülerin internet üzerinden paylaşılmaması istenerek, olaya ilişkin tanıkların arandığı ve görüntülerin Berlin polisinin internet sayfasına yüklenmesi talep edildi.

Berlin İtfaiye Sözcüsü Adrian Wenzel de olayda çok sayıda kişinin yaralandığını, bunlar arasında bulunan 5 kişinin hayati tehlikesi bulunduğunu, 3'ünün ise ağır yaralı olduğunu söyledi.

Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü
Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
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