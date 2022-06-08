Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Berlin Polisi Sözcüsü Thilo Cabitz, olay yerinde yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.30'da, bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğünü belirterek, "Şu an bunun kasıtlı bir eylem mi trafik kazası mı yoksa tıbbi bir durum olup olmadığını inceliyoruz." dedi.

Cabitz, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Araç sürücüsünün olay yerindekiler tarafından tutulduğunu, polis olay yerine geldiğinde bu kişinin gözaltına alındığını bildiren Cabitz, sorgulamanın devam ettiğini aktardı.

Cabitz, henüz incelemenin başında olduklarını, gelişmelere ilişkin bilgileri, kendisine ulaştığında paylaşabileceğini ifade etti.

Berlin polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kürfüstendamm ile Ranke caddelerinin kesiştiği yerde aracını yayaların üzerine süren kişinin kimliğiyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada Berlin'de yaşayan 29 yaşındaki Ermeni kökenli Alman olduğu ifade edilen kişinin, aracını yayaların üzerine sürdükten sonra bir dükkanın içine girerek durduğu belirtildi.

Halktan olay yerinde kayda alınan görüntülerin internet üzerinden paylaşılmaması istenen açıklamada, olaya ilişkin tanıkların arandığı belirtildi.

Berlin itfaiyesinin de Twitter'dan yaptığı açıklamada olayda yaralananlardan 6'sının hayati tehlikesinin bulunduğu söylendi.

Yaralılarla ilgili bir açıklama yapan Berlin polisi de, aralarında ağır yaralılarında bulunduğu toplama 14 kişinin yaralandığını, tüm yaralıların Hessen eyaletinden gelen öğrenciler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey ile İçişleri Bakanı Iris Spranger olay yerinde incelemelerde bulundu.

Spranger burada gazetecilere, aracın içinde afişlerin bulunduğunu ancak burada söylenecek şeyler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"Hangi afişler vardı?" şeklindeki soruya cevap veren Spranger, Türkiye hakkında bazı ifadelerin yer aldığı afişlerin olduğunu ancak kendisinin bu afişleri görmediğini ve daha fazla ayrıntı veremeyeceğini belirtti.

Spranger, ölen kişinin Hessen eyaletinden öğrencileriyle Berlin'i ziyarete gelen bir kadın öğretmen olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Spranger, Berlin İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da kendisinin durum değerlendirme merkezine döndüğünü belirterek yeni bilgiler ışığında bugün yaşanan olayın psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişinin "cinnet eylemi" olduğunu belirtti.

Olayda hayatını kaybeden öğretmenin yasını tuttuklarını ve ağır yaralıların durumundan endişe duyduklarını aktaran Spranger, yarın devlet dairlerinde bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik de RBB televizyonuna yaptığı açıklamada, olayı tüm yönleriyle araştırdıklarını belirterek, şimdiye kadar olayın siyasi arka planı olduğuna dair emarenin bulunmadığını ifade etti.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Almanya'daki Türk misyonlarına olayda Türk vatandaşlarının yaralandığına dair herhangi bir bilgi intikal etmedi.

Gelişmelerin titizlikle takip edildiğini aktaran diplomatik kaynaklar, Alman makamlarıyla temasta olunduğu bilgisini paylaştı.

Hessen eyalet hükümeti de olayda yaralananların Bad Arolsen'de bir okula giden 10. sınıf öğrencileri olduğunu kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde yaralılar arasında öğrencilerin de bulunduğu, bir başka öğretmenin de ağır yaralandığı belirtildi.

Adı Gor H. olarak açıklanan sürücünün aracının, kız kardeşi üzerine kayıtlı olduğu aktarıldı.

Birçok suçtan dolayı poliste sabıkası bulunan Ermeni kökenli Gor. H'nin Charlottenburg semtindeki evinin özel polis kuvveti (SEK) tarafından arandığı kaydedildi.