Berlin'de bir pencere veya vahşi doğada bir goril

ARABAYLA GEZ, RADYOLARI DİNLE

Drive and Listen

Drive and Listen (driveandlisten.herokuapp.com) şu an için 40'tan fazla şehrin sokaklarında otomobille dolaşma imkanı sunuyor. Üstelik gezdiğiniz şehrin yerel radyolarından birini seçip müzik de dinleyebiliyorsunuz. Arabayı siz kullanmasanız da hızını ayarlamanız mümkün. Amsterdam'ın kırmızı ışıklarında beklemekten sıkılırsanız hemen Londra'ya geçip ters akan trafikte insanları seyredebilirsiniz.

PENCERENİ FARKLI BİR MANZARAYA AÇ

Window Swap

Dünyanın birçok şehrinden insanların pencerelerinden görünen manzarayı yayımladığı bir site Window Swap. Telefonlar için uygulaması da var. Window Swap ile farklı evlerin pencerelerine 10 dakikalığına misafir oluyorsunuz. Avusturya ve Almanya'da yeşili bol ve sakin sokakları seyrederken bir anda Hindistan'ın doğal karmaşasına geçebilirsiniz. Dünyanın farklı şehirlerinden insanlar sizin manzaranıza da ortak olsun diye 10 dakikalık bir video çekip siteye yükleyebilirsiniz.

HAYVANLAR ALEMİ EVİNİZE GELİYOR Explore.org

Dünyanın çeşitli bölgelerine yerleştirdikleri kameralarla doğayı ve hayvanları canlı izleme fırsatı sunan bir internet sitesi explore.org. 500'ün üzerinde canlı yayın yapan kamera var. İsterseniz okyanusun dibini, isterseniz dalgalarla dans eden sörfçüleri takip edebilirsiniz. Uygulama izlediğiniz bölgeye dair temel bilgileri de veriyor. Doğal yaşam alanlarındaki pandalar, kutup ayıları, denizaslanları, goriller, penguenler... Kuzey ışıklarını seyretmeniz de mümkün.