Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto - Son Dakika

Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto

7 saat önce

Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı terör saldırısı Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde sessiz protesto edildi.

Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto, System.String[]

Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı terör saldırısı Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde sessiz protesto edildi.


Berlin'de Hükümet ortağı SPD Partisi tarafından organize edilen sessiz mitinge binlerce kişi katıldı. Konuşmaların olmadığı, sloganların atılmadığı mitingde, katılımcılar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Hanau'daki saldırıda ölenler için mumlar yakıldı, çiçekler kondu. Aralarında SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckhart gibi siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda politikacı mitinge katıldı.


SPD Federal Parlamento Milletvekili Cansel Kızıltepe, Hanau'da yaşamını yitirenlerin acılarını sessizce yaşamak için Brandenburg Kapısı önünde toplandıklarını söyledi. Artan ırkçı saldırıların sonunun nereye varacağını bilmediğini dile getiren Kızıltepe, "Dokuz insanımız öldü. Bu nereye gidecek bilmiyoruz. NSU cinayetleri, Lübcke olayı, Halle olayı ve şimdide Hanau olayı, bu ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor. Aksine daha da çoğalıyor. Aşırı sağcı AfD'nin güçlenmesi ile de ilgili olduğunu düşünüyorum bu artışın. Irkçılar, aşırı sağcı oyların artmasından kuvvet buluyorlar. Bunlar tek başına hareket eden kafayı yemiş insanlar değil, aksine bunların ki organize ırkçılıktır. Hepimiz endişeliyiz. Bunlar bize gösteriyor ki politika artık gözünü kulağını daha çok açmalı, daha dikkatli olmalıyız" dedi.


Sessiz mitinge Berlin'de faaliyet gösteren bazı STK'lar da katılarak destek verdi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı miting sorunsuz sona erdi. - BERLİN

Brandenburg Kapısı, Berlin, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da nargile kafelere düzenlenen saldırılarda Türk vatandaşlar da hayatını kaybetti
Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği nargile kafe saldırılarının arkasından ırkçılık çıktı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki saldırıya ilişkin: Irkçı motifli bir saldırı Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 07:23:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde ırkçı saldırıya sessiz protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]