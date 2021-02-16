Berlin'de buz tutan göller, Covid-19 kısıtlamalarından bunalanların eğlencesi oldu - Son Dakika

Berlin'de buz tutan göller, Covid-19 kısıtlamalarından bunalanların eğlencesi oldu

16.02.2021 17:20
Berlin'de buz tutan göller, Covid-19 kısıtlamalarından bunalanların eğlencesi oldu, System.String[]

Almanya'da yoğun kar yağışlarının etkisiyle buz tutan göller, korona virüs salgınına yönelik kısıtlamalardan bunalan kişiler için yeni bir eğlence aracı haline gelirken, buz tabakasının yeteri kadar kalın olmaması tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Almanya'da yoğun kar yağışlarının etkisiyle buz tutan göller, korona virüs salgınına yönelik kısıtlamalardan bunalan kişiler için yeni bir eğlence aracı haline gelirken, buz tabakasının yeteri kadar kalın olmaması tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de etkili olan kar yağışı sonucu göller ve kanallar buz tuttu. Buz tutan göller, korona virüs salgınına yönelik kısıtlamalardan bunalan Berlinliler için yeni bir eğlence aracı haline geldi. Covid-19 tedbirlerine rağmen sokaklara dökülen Berlin sakinleri, dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan göllerin yüzeyinde kızak ve paten kayarak, buz hokeyi oynuyor. Fakat buz tabakasının yeteri kadar kalın olmaması tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Polis, buz tutan kanal ve göller konusunda dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunarak, etrafına güvenlik şeritleri çekti. Fakat polis tarafından çekilen güvenlik şeridine aldırmayan Berlin sakinleri, göller ve kanallara akın etmeye devam ediyor. Berlin polisi, buz tutan gölün üzerinde yürüyen kişilerin ve buz kalınlığının termal kamerayla çekilmiş görüntülerini paylaşarak, Berlinlileri tekrar uyardı. Güneş ışınları ve su akıntılarının gözle görülemeyen bazı bölgelerde buzları incelttiği belirtiliyor.

Tedbirleri hiçe sayarak buzun üstünde parti düzenlediler

Geçtiğimiz hafta sonu da 2 binden fazla kişi, buz tutan bir kanalın üzerinde toplanmış, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenlemişti. Polis, buz tabakasının yeteri kadar kalın olmaması ve tedbirlere aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle kalabalığı dağıtmıştı.

Hava sıcaklıklarının artması kent sakinleri için büyük tehlike

Hava sıcaklıklarının bir hafta içinde 10-12 derece artması beklenirken, sıcaklığın bir anda artması nedeniyle buzların hızla eriyeceği düşünülüyor. Bu durumun da uyarılara rağmen kanal ve göllerin üzerinde yürüyüş yapmaya, paten kaymaya ve hokey oynamaya devam eden kent sakinleri için hayati tehlike oluşturmasından korkuluyor.

Geçtiğimiz günlerde göl üzerinde yürüyüş yapan 3 kişi, buzun kırılması sonucu göle düşmüştü. Düşen 2 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise boğularak ölmüştü. Benzer olayların önümüzdeki günlerde de yaşanmasından endişe ediliyor. - BERLİN

Koronavirüs, Almanya, Berlin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'de buz tutan göller, Covid-19 kısıtlamalarından bunalanların eğlencesi oldu - Son Dakika


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