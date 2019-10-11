Son Dakika Haberleri: Berlin'de çevrecilerin "işgal eylemi" sürüyor
Son Dakika Güncel Berlin'de çevrecilerin 'işgal eylemi' sürüyor

Berlin'de çevrecilerin "işgal eylemi" sürüyor

58 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion)" adlı çevreci grubun değişik noktalarda başlattığı "işgal eylemi" beşinci gününde sürüyor.

Berlin'de çevrecilerin

Almanya'nın başkenti Berlin'de "Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion)" adlı çevreci grubun değişik noktalarda başlattığı "işgal eylemi" beşinci gününde sürüyor.

Grup üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Zafer Anıtı, Marshall ve Mühlendamm köprüleri ile Başbakanlığa giden yolları araç trafiğine kapatmıştı.

Bu kapsamda yaklaşık 56 saattir araç trafiğine kapalı Marshall Köprüsü'nün polis müdahalesiyle boşaltıldığı ve araç trafiğine açılacağı açıklandı.

Bu arada, Extinction Rebellion'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm çevrecilerden destek istendi.

Protestolarda hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atması talep ediliyor.

Marshall, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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