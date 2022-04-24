Berlin'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Berlin'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi

24.04.2022 01:24

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Şehitlik Camisi'nde çocuklar için özel bir iftar programı yapıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Şehitlik Camisi'nde çocuklar için özel bir iftar programı yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aradan sonra tekrar başlayan geleneksel çocuk iftarına çok sayıda davetli katıldı.

DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yakup Ayar, Hacı Bektaş Veli'nin "Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir" sözüne atıfta bulunarak iftarın bu yıl ki temasının "iyilik" olarak belirlendiğini söyledi.

Çocukların ramazanı cami atmosferinde yaşamalarının ve bu değere sahip çıkmalarının önemine işaret eden Ayar, "Çocuklar yarınlarımızın teminatı. Diasporada yaşayan Türkler olarak hem dini hem milli duyguları aktarma konusunda bu tarz etkinliklerin sayısının artırılması gerekiyor." dedi.

Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Erdal Karagöl de Türkçe eğitimin önemini vurgulayarak bu derslere katılımın artmasını arzu ettiğini kaydetti.

Berlin'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi
Berlin'de çocuklara özel iftar programı düzenlendi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Birliği, Berlin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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