Berlin'de Covid-19 tedbirleri 30 binden fazla kişi tarafından protesto edildi - Son Dakika

Berlin'de Covid-19 tedbirleri 30 binden fazla kişi tarafından protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 30 binden fazla kişi tarafından protesto edildi.

Berlin'de Covid-19 tedbirleri 30 binden fazla kişi tarafından protesto edildi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler 30 binden fazla kişi tarafından protesto edildi.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini yeniden arttırmaya başlarken, birçok ülke tedbirleri geri getirmeye başladı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zafer Anıtı ve Brandenburg Kapısı'nın arasındaki bölgede toplanan 30 binden fazla kişi hükümetin salgın nedeni ile aldığı önlemleri protesto etti. Berlin'deki korona karşıtı eylem, salgınla mücadeleyi sekteye uğratacağı gerekçesiyle geçen hafta yasaklanırken, Yüksek İdari Mahkemesi, eylemcilerin yaptıkları itirazları haklı bularak bu kez mitinge onay verdi. 1 Ağustos tarihinde yapılan korona karşıtı eylem maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle yarıda kesilmiş ve iptal edilmişti. Bu mitingde ise maske kuralına uyulmasa da sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü. Stutgart merkezli "Querdenken 711" inisiyatifinin organize ettiği mitingde katılımın beklenenden çok fazla olması nedeniyle, eylemciler sosyal mesafe kuralına uymak adına geniş bir alana yayıldı. Sorumlular sürekli anonslar yaparak sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Miting sırasında yapılan konuşmalarda, korona virüs salgınının abartıldığı ve salgının bahane edilerek, hak ve özgürlüklerin haksız yere kısıtlandığına vurgu yapıldı. Konuşmalarda ayrıca, politikacılar dünya genelinde yürütülen bu komploya alet olmakla suçlandı.

Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, korona virüs salgınında vakaların yeniden artış gösterdiği bir zamanda böylesi geniş katılımlı bir eylemin düzenlenmesine karşı çıkmıştı. Geisel, mitingin pandemiyle mücadeleyi sekteye uğratacağının altını çizmiş ve gösteriye müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Senatör, "Bu toplanma ve ifade özgürlüğüne karşı bir duruş değil. Salgına karşı bir önlem. Salgının tam da ortasındayız ki bulaşma oranları da artmakta. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler, toplanma özgürlüğü ile insan hayatı arasında seçim yapmak zorundayız ve insan hayatını seçtik" demişti.

Korona karşıtı büyük mitingin yasaklanması ihtimaline karşı Cumartesi günü için Berlin'de irili ufaklı bin civarında eylem başvurusu yapıldı. Eylemciler, büyük mitingin yasaklanması halinde protestolarını izin alınan diğer eylemler üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyordu. Alman basını ise, "Querdenken 711" inisiyatifi önderliğinde gerçekleştirilen korona karşıtı eylemlerin aşırı sağcı gruplar, aşı karşıtları ve komplo teorilerine inanan ve savunanlar tarafından düzenlediğini iddia etti.

Berlin'deki korona karşıtı mitinglerde bini farklı eyaletlerden olmak üzere toplamda 3 bin polis görev aldı. Gün boyu polise ait 2 helikopter eylemleri gökyüzünden takip etti. Yer yer tansiyonun yükseldiği eylemlerde şu ana kadar 300 kişi gözaltına alındı.

Miting esnasında Brandenburg Kapısı civarında bazı gruplar da korona karşıtlarını hedef alan eylem düzenledi. Korona karşıtı mitingi aşırı sağcı neo-nazilerin organize ettiğini iddia eden karşı göstericiler de açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla korona karşıtlarını hedef aldı. Polis karşılaşmamaları için iki grubun arasında bariyer oluştururken, atlı polisler bölgede hazır bekletildi. - BERLİN

Koronavirüs, Almanya, Berlin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 22:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berlin'de Covid-19 tedbirleri 30 binden fazla kişi tarafından protesto edildi - Son Dakika

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