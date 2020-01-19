Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin saat 15.00'te görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin saat 15.00'te görüşecek - Son Dakika Dünya

Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin saat 15.00'te görüşecek

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. İkili görüşmeler de yapacak olan Erdoğan, saat 15.00'te Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Libya konulu konferanstan önce bir görüşme yapacağını duyurdu.

Berlin Konferansı'na katılacak olan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi saat 15.00'te başlayacak.

KONFERANSA KATILAN ÜLKELER

Almanya'nın başkenti Berlin; Libya konferansına ev sahipliği yapacak. Konferansın amacı Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüme katkı sunmak. Konferansa, ev sahibi Almanya'nın yanı sıra Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır, Cezayir, Kongo ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri katılacak.

ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan'a Berlin temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler eşlik ediyor.

LİBYA KRİZİ

Davetliler arasında krizin tarafları, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Sarrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Halife Hafter var. Libya krizinde, ülkelerin beklentisi birbirinden farklı. BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başta Türkiye olmak üzere İtalya ve Cezayir destek veriyor. Türkiye, Libya'nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Hafter'i destekleyen ülkeler ise Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Amerika Birleşik Devletleri, Libya konusunda net bir tutum sergilemezken; Rusya'nın Hafter üzerindeki etkisi biliniyor. Öyle ki Rusya'nın sonbaharda verdiği hava desteği sonrası Hafter güçleri başkent Trablus'u kuşatmıştı.

Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin saat 15.00'te görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Berlin, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:39 
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