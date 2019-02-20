Berlin'de Elektrik Kesildi, Hayat Durdu

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de salı günü köprü üzerinde yapılan inşaat çalışması sırasında işçilerin bölgeye elektrik taşıyan ana kablolara zarar vermesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de salı günü köprü üzerinde yapılan inşaat çalışması sırasında işçilerin bölgeye elektrik taşıyan ana kablolara zarar vermesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı. 34 bin konut ve işyerinin elektrik kesintisinden etkilendiği Berlin'de ısınma problemi yaşanmaya başladı. Bankalarda işlemler durdu. Banka alarmları da çalışmadığı için olası soygunlara karşı polis özel önlemler aldı.



LOKANTALAR ÇALIŞAMADI



Konut ve işyerlerine hırsızların girmesini önlemek amacıyla polis sürekli devriye geziyor. Bölge halkı salı akşamını karanlıkta geçirirken, elektrik kesintisi nedeniyle evlerde ve lokantalar mutfaklarda çalışamaz oldu. Köpenick semtinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Bu bölgedeki hastanelerde yatan hastalar, kentin diğer semtlerindeki hastanelere nakledildi.

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