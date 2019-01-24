Son Dakika Haberleri: Berlin'de Game Of Thrones Sergisi: Westeros'un Hiç Bilinmeyen Yerleri

Berlin'de Game Of Thrones Sergisi: Westeros'un Hiç Bilinmeyen Yerleri

1 saat önce

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin'de açılan bir sergiye akın ediyor.

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Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin'de açılan bir sergiye akın ediyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:01 

Berlin, Game of Thrones, Dünya
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