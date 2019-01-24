Berlin'de Game Of Thrones Sergisi: Westeros'un Hiç Bilinmeyen Yerleri
1 saat önce
Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin'de açılan bir sergiye akın ediyor.
Game of Thrones
(Taht Oyunları) dizisinin hayranları serinin yazarı George R.R.Martin's'in hayal dünyasını yansıtan Westeros'un gizli kalmış yerlerini görmek için Berlin
'de açılan bir sergiye akın ediyor
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:01
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