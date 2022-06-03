Almanya'da geleneksel Türk kahvaltısı "serpme" tarzıyla tanıtıldı

Davetliler

Türk kahvaltısı tabak, yiyecek ve içecekleri

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in kürsü konuşması

Ahmet Başar Şen'in AA'ya açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde "Geleneksel Türk Kahvaltısı" tanıtım programı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla ve Alman misafirlerin katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin tanıtım videolarının gösterimi yapıldı ve konuklara geleneksel Türk kahvaltısı serpme olarak ikram edildi. Etkinlikte, davetlilere Türk kahvaltısından örnek lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi de ikram edildi.

Etkinliğinin açılışında konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, konuklara Türk mutfağının tarihçesini ve zenginliğini anlattı. Şen, Türk mutfağının bölgesel çeşitliliği hakkında da bilgiler paylaşarak, Türk kahvaltısının sağlıklı yönüne vurgu yaptı.

Büyükelçi Şen, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle dünyanın her yerinde Türkiye'nin temsilciliklerinin ve kültür merkezlerinin Türk mutfağının tanıtımı konusunda etkinlikler yaptıklarını hatırlattı.

Şen, "Biz de Türk Mutfağı Haftası'nı Berlin'deki tatil takvimine biraz uyarlayarak gerçekleştirmeye çalıştık ve hala da devam ediyoruz. Bunlardan biri olan Türk kahvaltı gününü büyükelçiliğimizde yabancı misafirlerimizle gerçekleştirdik. Türk kahvaltısını özellikle Türk serpme kahvaltısını misafirlerimize tanıttık." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye kültürünün önemli bir parçası olan Türk kahvesinin bir tanıtımını yaptıklarını dile getiren Şen, "Çok ilgi gördü. Çünkü bize özgü, Türklere özgü, Akdeniz mutfağını da kapsayan ama sadece ondan oluşmayan çok zengin bir mutfağımız var. Yüzlerce yıldır gelişen, farklı coğrafyalara dağılan ve farklı coğrafyaların özelliklerini tekrar kendisinde toplayan çok zengin mutfağımız var." diye konuştu.

Büyükelçi Şen, Türk mutfağının yurt dışında yeterince tanınmadığını ifade ederek, son zamanda bu mutfağı tanıtmanın özellikle daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Şen, "Ama sadece mutfağı ve kültürü tanıtmak değil. Bu arada Türkiye'nin önümüzde dönemde mutfak kültürü ve yeme içme turizmine de daha fazla hazır hale geldiğini misafirlerimize anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da Türkiye kökenli insanların gıda sektöründeki başarılarına değinen Şen, "Türk mutfağının zenginliğini biz piyasaya ne kadar sunabilirsek ve yansıtabilirsek, piyasada da o kadar başarılı olabileceğiz. Dolayısıyla lokanta, restoran sahipleri arkadaşlarımızla bunu konuyu tekrar tekrar ele alıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, dünyanın Kovid-19 salgınıyla birlikte "sağlıklı yeme, içme ve beslenmenin" ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ettiğini hatırlatarak, salgının etkisiyle insanların yeme içme konusunda daha dikkatli hale geldiklerini belirtti.

Türk Mutfağı Haftası ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, bir kitap da çıkartıldığını hatırlatan Şen, "Türk mutfağının hem sağlıklı, hem atıksız ve hem de geleneksel yönlerine bu kitapta dikkat çekiliyor. Biz de yaptığımız sunumlarda o çerçevede mutfağımız bu özelliklerine dikkati çektik. Salgınla birlikte gelişen bu sağlıklı beslenme eğiliminde de mutfağımızın bundan böyle dünyada her yerde ve Almanya'da daha fazla ilgi görmesini bekliyoruz." diye konuştu.