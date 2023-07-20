Berlin'de görülen aslan paniğe neden oldu, polis uyarıda bulundu - Son Dakika
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Berlin'de görülen aslan paniğe neden oldu, polis uyarıda bulundu

21.07.2023 00:19

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında sokaklarda başıboş gezen bir aslanın görülmesi paniğe neden oldu. Polis, halka evlerinden çıkmama uyarısı yaparken, aslanın nereden geldiği henüz bilinmiyor. Hayvanın bulunduğu bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de görülen aslan paniğe neden olurken, polis halka "evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaptı. Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında sokaklarda aslan görüldü.

VATANDAŞLARA UYARI

Kleinmachnow ilçesinde ormanlık alanda başıboş gezen bir aslanın tespit edilmesinin ardından Berlin polisi harekete geçti. Kleinmachnow, Teltow ve Stahnsdorf halkına evde kalmaları ve evcil hayvanlarını da sokağa çıkarmamaları uyarısında bulunan polis, vahşi hayvanı arama çalışmalarına başladı.

"DİŞİ BİR ASLAN OLDUĞU ÇOK NET"

Polis, aslanın nereden geldiğinin bilinmediğini ancak kaldığı hayvanat bahçesi ya da tesisten kaçmış olabileceğini söyledi.Polis Sözcüsü Daniel Keip, "Gece yarısı sıralarında görgü tanıkları vahşi bir hayvanın bir yaban domuzunu ısırdığını görmüş. Bununla ilgili görüntülerimiz de var ve bu görüntülere göre bunun dişi bir aslan olduğu çok net. Bunun gerçekliğinden şüphe etmemizi gerektiren bir neden bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Hayvanın görüldüğü bölgede havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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