Son Dakika Haberleri: Berlin'de 'Güzel Türkçe Okuma' Yarışması Yapıldı

Berlin'de 'Güzel Türkçe Okuma' Yarışması Yapıldı

1 saat önce

BERLİN Eyalet Eğitim Senatörlüğü, Almanca ve Türkçe (Deutsch-Türkisch) İki Dilli Eğitimler (ZwErz) ile Anadil (HSU) Eğitim Koordinatörü Evrim Soylu'nun organize ettiği yarışma, Leo Lionni İlkokulu'nda gerçekleşti.

Berlin'de 'Güzel Türkçe Okuma' Yarışması Yapıldı, System.String[]
BERLİN Eyalet Eğitim Senatörlüğü, Almanca ve Türkçe (Deutsch-Türkisch) İki Dilli Eğitimler (ZwErz) ile Anadil (HSU) Eğitim Koordinatörü Evrim Soylu'nun organize ettiği yarışma, Leo Lionni İlkokulu'nda gerçekleşti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, Türkçe derslerinin senatörlükçe yapıldığı Jens Nydahl, Leo-Lionni, Rixdorfer ve Wedding ilkokullarında eğitim alan öğrenciler katıldı. Yarışmayı, 4. sınıflarda Zeynep Zeren Karaoğlan birinci, Nisanur Demir ikinci, Ensar Uyanıker ise üçüncü oldu. 5. sınıflarda Ela Yıldırım birinci, Şehrazat Nur Karacaoğlu ikinci, Eslem Çalışkan üçüncü oldu. 6. sınıflarda ise birinciliği İlayda Türkmen, ikinciliği Çağan Şahin, üçüncülüğü de Furkan Örnek aldı.

Dereceye giren öğrencilere kitap ödüllerini Berlin Eğitim Senatörlüğü yetkilisi Christian Seydel ile jüri üyeleri birlikte verdi. Çocuklara ayrıca şair ve yazar Dr. Ertekin Özcan'ın 'Buruk Mutluluk' adlı iki dilli şiir kitabı ile Nergiz Karakuş'un yazdığı 'Die Kleine Libelle und eine Kleine Fee' ve 'Bir Küçük Yusufçuk ve Küçük Pericik' kitapları da hediye edildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:49 

Leo Lionni, Berlin, Güncel
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