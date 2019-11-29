Son Dakika Haberleri: Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu
Son Dakika Dünya Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu - Son Dakika Dünya

Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu

7 saat önce

Berlin'deki Schönefeld Havaalanı’nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schönefeld Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.


Havaalanı yönetiminin Twitter'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle uçuşlara ara verildiği belirtildi.

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Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:11 
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