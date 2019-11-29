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Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu
7 saat önce
Berlin'deki Schönefeld Havaalanı’nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Schönefeld Havaalanı'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.
Havaalanı yönetiminin Twitter'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle uçuşlara ara verildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:11
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