Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu

Havaalanı yönetiminin Twitter 'dan yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunması nedeniyle uçuşlara ara verildiği belirtildi.

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