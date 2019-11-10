Son Dakika Haberleri: Berlin'de havalimanında iklim protestosu
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Berlin'de havalimanında iklim protestosu

6 saat önce

Berlin'de havalimanında iklim protestosuAlmanya, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.

Berlin'de havalimanında iklim protestosu

Almanya, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.

Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda eylemciler, iklim protestosu düzenledi. Eylemciler, uçuşların takip edildiği ekranları, 'İklim krizi nedeniyle uçuşlar iptal edildi' yazılı pankart astı. Protestoyu 'Staying on the Ground' adlı bir grubun düzenlediği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istedikleri duyuruldu.

Berlin'de havalimanında iklim protestosu

Almanya, Berlin, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
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