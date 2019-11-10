Berlin'de havalimanında iklim protestosu
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Berlin'de havalimanında iklim protestosuAlmanya, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
Berlin'de havalimanında iklim protestosu
Almanya, (DHA)- Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.
Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda eylemciler, iklim protestosu düzenledi. Eylemciler, uçuşların takip edildiği ekranları, 'İklim krizi nedeniyle uçuşlar iptal edildi' yazılı pankart astı. Protestoyu 'Staying on the Ground' adlı bir grubun düzenlediği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istedikleri duyuruldu.
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