Berlin'de havalimanında iklim protestosu
6 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimanında eylemciler, havalimanında iklim protestosu düzenledi.
Başkent Berlin'deki Tegel Havalimanı'nda eylemciler, iklim protestosu düzenledi. Eylemciler, uçuşların takip edildiği ekranları, 'İklim krizi nedeniyle uçuşlar iptal edildi' yazılı pankart astı. Protestoyu 'Staying on the Ground' adlı bir grubun düzenlediği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istedikleri duyuruldu.
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