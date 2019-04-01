Berlin'de Hayat Durdu
9 dakika önce
BU yıl üçüncü kez iş bırakma eylemi yapan BVG çalışanları, şehir içinde yolcu taşmadı.
BU yıl üçüncü kez iş bırakma eylemi yapan BVG çalışanları, şehir içinde yolcu taşmadı. Metro, tramvay ve otobüslerin çalışmaması nedeniyle Berlinliler pazartesi sabah büyük bir kaosa uyandı. Kentte sabah saatlerinde adeta hayat durdu. Çok sayıda öğrenci uyarı grevi nedeniyle okula gitmek yerine evde kaldı. Çalışanlar gecikmeli olarak iş yerlerine varabildi. Sadece çalışanlar ve öğrenciler grevden olumsuz etkilenmedi, şehrin iki havaalanına gitmek zorunda olan uçak yolcuları da yollarda kaldı. Uzun süre kendilerini havaalanına götürecek taksileri bekleyen vatandaşlar, uçaklarını kaçırma stresi yaşadı.
ARADA 30 MİLYON EURO FARK VAR
Berlin'de şehir içi toplu yolcu taşıma şirketi çalışanları ilk grevi şubat ayının ortalarında yapmıştı. Kentte özellikle sabah saatlerinde ve akşam üstü büyük kargaşa yaşanmıştı. Banliyö trenlerine yönelen Berlinliler uzun süre istasyonlarda beklemek zorunda kalmıştı. 8 saat süren ilk grevin ardından ikinci grev 14 Mart
'ta gerçekleşmişti. Yaklaşık 20 saat süren grev nedeniyle hayat felç olmuştu. Sendika
ile şirket temsilcileri arasında bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmeleri tıkanmıştı. Sendika adına toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Jeremy Arndt, "14 bin 500 çalışan için yıllık 120 milyon Euro talep edilirken, işveren ise bize 90 milyon Euro teklif etti. Aradaki fark yıllık toplam 30 milyon Euro" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:01
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