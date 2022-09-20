InnoTrans 2022, "sürdürülebilir hareketlilik" odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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InnoTrans 2022, "sürdürülebilir hareketlilik" odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı

20.09.2022 11:44
InnoTrans 2022, "sürdürülebilir hareketlilik" odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı

Berlin'de iki yılda bir düzenlenen ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, Kovid-19 salgını döneminde verdiği yaklaşık 4 yıllık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Berlin'de iki yılda bir düzenlenen ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, Kovid-19 salgını döneminde verdiği yaklaşık 4 yıllık aranın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım fuarlarından birisi olarak nitelendirilen InnoTrans'ın dünkü basın brifinginin ardından resmi açılışı gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle iki defa ertelenmek zorunda kalan fuar bu yıl "sürdürülebilir hareketlilik" temasına odaklanıyor.

Fuarda, şehirlerde hareketliliği kolaylaştıran ulaştırma teknolojileri ve toplu taşımayı daha sürdürebilir yapan yeni akıllı çözümler damga vururken, dijitalleşme ve akıllı ağ oluşturma araçları da katılımcılardan ilgi görüyor.

Toplu taşımacılığın yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıktığı fuarda, 56 ülkeden 2 bin 834 şirket, yeni teknoloji ve ürünlerini sergiliyor.

Demir yolu altyapısı fuarın ana konusu olurken, demir yolu teknolojisi, toplu taşıma, iç mekanlar ve tünel inşaatı, lokomotifler, hızlı tren setleri, sinyalizasyon ekipmanları, vagonlar ve raylı sistemler alanındaki diğer tüm ekipman ve hizmetlere ilişkin son yenilikler ziyaretçilere sunuluyor.

Fuar, 20-23 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de Messe fuar alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen InnoTrans 2022'ye 200 bin ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Türkiye'den 60 firma yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alan ile fuarda yer alıyor ve 27 salonun neredeyse her birinde birkaç Türk firması bulunuyor.

Fuarın katılımcıları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bakanlık bünyesindeki TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, AYGM ve TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ ile ASELSAN, TÜRASAŞ ve TÜBİTAK RUTE de yer alıyor.

Ayrıca Durmazlar, Kardemir, Gök Yapı, Petes Makina, Sarkuysan, Elsitel, Yapıray ve Bozankaya gibi önemli Türk şirketleri de fuarda en yeni ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl fuarda demir yolları için dijital çözümler ve enerji tasarrufu sağlayan demir yolu özellikle odak noktası olurken, iklim konusunda sürdürülebilirliğin de üreticilerin radarında olması dikkati çekiyor.

Ayrıca, şirketlerin insan kaynakları yöneticileri, demir yolu sektöründe mesleğe yeni giriş yapacak olanlarla görüşme imkanına sahip olacak ve onlardan gelecek soruları yanıtlayacak.

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Kaynak: AA

Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel InnoTrans 2022, 'sürdürülebilir hareketlilik' odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: InnoTrans 2022, "sürdürülebilir hareketlilik" odağıyla kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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