Son Dakika Haberleri: Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Son Dakika Dünya Haber

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

2 saat önce

Berlin'de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu.

Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, System.String[]
Berlin'de inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edilirken; bombanın bulunduğu bölgenin etrafı 300 metrelik güvenlik gerekçesiyle çember altında alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan Alexanderplatz meydanındaki bir inşaat alanında yapılan kazı sırasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 100 kilogramlık bomba bulundu. Bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtilirken; bombanın bulunduğu alanın etrafının 300 metrelik güvenlik çemberine alındığı ve bölgedeki ofis ve iş yerlerinin tahliye edildiği belirtild


- Almanya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:55 Kaynak: DHA
Berlin, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, 40 yıl sonra dayısını buldu! "Melek yüzlü şeytan" cinayet mahalline geri döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:17:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]