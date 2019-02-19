Son Dakika Haberleri: Berlin'de İmzalandı: Thy, Alman Kobilere Yüksek Kalite Hizmet Verecek

Berlin'de İmzalandı: Thy, Alman Kobilere Yüksek Kalite Hizmet Verecek

46 dakika önce

THY, hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini hem de pazardaki konumunu güçlendirmek için gerçekleştirdiği küresel işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Berlin'de İmzalandı: Thy, Alman Kobilere Yüksek Kalite Hizmet Verecek, System.String[]
THY, hem dünya çapındaki güvenilir marka kimliğini hem de pazardaki konumunu güçlendirmek için gerçekleştirdiği küresel işbirliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. THY ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.

BVMW'nin dün Berlin'de gerçekleşen 'Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda düzenlenen imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, BVMW Başkanı, Prof. Dr. Mario Ohoven, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile iş dünyası, siyaset, sanat ve spor çevrelerinden önde gelen isimler katıldı.

124 ÜLKEYE UÇUŞ AĞI

İmzalanan niyet bildirgesine göre anlaşma durumunda Türk Hava Yolları dünyanın 124 ülkesine ulaşan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak. 900 bin üyesi olan BVMW ise Türk Hava Yolları'na gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir platform sağlayacak. Ek olarak Türk Hava Yolları'nın Kurumsal Sadakat Programı 'Turkish Airlines Corporate Club' un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilir olması hedefleniyor.

EN TERCİH EDİLEN HAVA YOLU OLMAK İSTİYORUZ

Toplantıda konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Alman Kobiler Birliği üyelerine global ölçekte farklı alanlarda sağlayacağımız avantajlar ve iş birliğimiz orta ve uzun vadede genişleyecektir. Alman Kobiler Birliği ile imzalanan bu anlaşma ile kurumsal seyahat segmentinde pazar payımızı artırmayı ve dünya genelindeki tüm iş seyahatlerinde en çok tercih edilen hava yolu olmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:20 

Berlin, Türk Hava Yolları, Güncel
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