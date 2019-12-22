Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yürüyüş - Son Dakika

Berlin'in Neukölln ilçesinde, artan ırkçı neonazi saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi.



Berlin'in Neukölln ilçesi sakinleri, ırkçı neonazi saldırılarına karşı yürüdü. "Nazilere Yer Yok" adı altında düzenlenen yürüyüş ve mitingde, son zamanlarda semtte artan ırkçı saldırılar protesto edildi. Türklerin ve diğer yabancıların yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde, son günlerde yabancılara ait iş yerlerine karşı saldırılarda büyük artış görüldü. İlçede Arapların işlettiği "Damaskus" adlı fırının camları kırıldı. Kenan Yılmaz adlı Türk vatandaşın işlettiği "Classic Burger" isimli restoranın camlarına gamalı haç çizildi. Yine bir gazete bayi ve iki kafe ırkçı saldırıların hedefi oldu. Yakınlarda park halindeki yabancılara ait bazı araçların lastikleri kesici aletle delindi. Bölgedeki bir camiye bir ayda 4 saldırı tehdidi yapıldı.



Saldırılara tepki gösteren ilçe sakinleri, göçmen komşularıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla bir protesto yürüyüşü ve miting düzenledi. Hermannplatz meydanında başlayan ve Neukölln belediye binası önünde son bulan protesto eylemine pek çok sayıda sivil örgütün yanı sıra bazı partiler ve sendikalar da destek verdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte saldırıya uğrayan iş yerleri de ziyaret edilerek dükkan sahiplerine yalnız olmadıkları mesajı verildi. Eylemciler yol boyunca üzerlerinde "Nazi terörünü durdurun", "Faşizm fikir özgürlüğü değildir", "Komşularımıza karşı ırkçı kışkırtmalara son verilsin" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı.



Classic Burger'in sahibi Kenan Yılmaz, saldırının kendisine hem maddi hem manevi zararı olduğunu belirtti. Hafta başında meydana gelen saldırıdan sonra müşteri sayısının azaldığını kaydeden Yılmaz, "Hem moralimiz bozuldu, tedirgin olduk, hem de müşteri kaybettik. Üzücü bir şey tabi ki, dükkana daha fazla zarar da verebilirlerdi. Üstelik burası polis karakoluna yüz metre mesafede. Ama komşularımızın, halkın bize destek vermesi, yanımızda olduklarını göstermeleri de güzel tabi ki" dedi.



Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting Neukölln ilçesi belediye binası önünde yapılan konuşmalarla son buldu. Burada kalabalığa Hitler selamı veren bir provokatör polis tarafından gözaltına alındı. - BERLİN