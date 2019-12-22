Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yürüyüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yürüyüş - Son Dakika

Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yürüyüş

6 saat önce

Berlin'in Neukölln ilçesinde, artan ırkçı neonazi saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi.

Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yürüyüş, System.String[]

Berlin'in Neukölln ilçesinde, artan ırkçı neonazi saldırılarına karşı yürüyüş düzenlendi.


Berlin'in Neukölln ilçesi sakinleri, ırkçı neonazi saldırılarına karşı yürüdü. "Nazilere Yer Yok" adı altında düzenlenen yürüyüş ve mitingde, son zamanlarda semtte artan ırkçı saldırılar protesto edildi. Türklerin ve diğer yabancıların yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde, son günlerde yabancılara ait iş yerlerine karşı saldırılarda büyük artış görüldü. İlçede Arapların işlettiği "Damaskus" adlı fırının camları kırıldı. Kenan Yılmaz adlı Türk vatandaşın işlettiği "Classic Burger" isimli restoranın camlarına gamalı haç çizildi. Yine bir gazete bayi ve iki kafe ırkçı saldırıların hedefi oldu. Yakınlarda park halindeki yabancılara ait bazı araçların lastikleri kesici aletle delindi. Bölgedeki bir camiye bir ayda 4 saldırı tehdidi yapıldı.


Saldırılara tepki gösteren ilçe sakinleri, göçmen komşularıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve onlara yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla bir protesto yürüyüşü ve miting düzenledi. Hermannplatz meydanında başlayan ve Neukölln belediye binası önünde son bulan protesto eylemine pek çok sayıda sivil örgütün yanı sıra bazı partiler ve sendikalar da destek verdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte saldırıya uğrayan iş yerleri de ziyaret edilerek dükkan sahiplerine yalnız olmadıkları mesajı verildi. Eylemciler yol boyunca üzerlerinde "Nazi terörünü durdurun", "Faşizm fikir özgürlüğü değildir", "Komşularımıza karşı ırkçı kışkırtmalara son verilsin" gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı.


Classic Burger'in sahibi Kenan Yılmaz, saldırının kendisine hem maddi hem manevi zararı olduğunu belirtti. Hafta başında meydana gelen saldırıdan sonra müşteri sayısının azaldığını kaydeden Yılmaz, "Hem moralimiz bozuldu, tedirgin olduk, hem de müşteri kaybettik. Üzücü bir şey tabi ki, dükkana daha fazla zarar da verebilirlerdi. Üstelik burası polis karakoluna yüz metre mesafede. Ama komşularımızın, halkın bize destek vermesi, yanımızda olduklarını göstermeleri de güzel tabi ki" dedi.


Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting Neukölln ilçesi belediye binası önünde yapılan konuşmalarla son buldu. Burada kalabalığa Hitler selamı veren bir provokatör polis tarafından gözaltına alındı. - BERLİN

Kenan Yılmaz, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Askerde kalmak için 50 metre yükseklikteki binanın tepesine çıktı
Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı

Son Dakika Haberleri
17:26 Gümüşhane'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
17:26 İki ev arasındaki boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
17:25 Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu - Son Dakika
17:25 Bursa barajın su seviyesi azalınca, çöp ve atıklar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
17:25 Piri reis denizaltısı havuza çekildi, seydi ali reis'e ilk kaynak yapıldı - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Berlin'de ırkçı saldırılara karşı yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]