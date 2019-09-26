Son Dakika Haberleri: Berlin'de İsrail protestosu
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Berlin'de İsrail protestosu

1 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Filistin topraklarını işgali protesto edildi.

Berlin Filistin Evi Derneği tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanda organize edilen gösteride, İsrail'in Filistin topraklarını işgali kınandı.

Yaklaşık 500 kadar protestocu, Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı.

Berlin Eyalet Hükümeti, daha önce izni alınan ve gösteride kısa rap konseri vermesi planlanan Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar'ın iznini son anda iptal etti.

Karar alandaki Filistinlilerin tepkisini çekti.

Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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