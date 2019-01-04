Berlin'de İstenmeyen Noel Ağaçları Hayvanlara Ziyafet Oldu
37 dakika önce
Berlin'de istenmeyen noel ağaçları hayvanlar için süslendi.
Berlin
'de istenmeyen noel ağaçları hayvanlar için süslendi. Başkentin iki hayvanat bahçesinden biri olan Tierpark'ın hayvan sakinleri kendileri için yemeklerle süslenmiş noel ağaçlarının tadını çıkardı
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:34
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