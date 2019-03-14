Berlin'de Kadınlar 18 Mart'ta İndirimli Seyahat Edecek
31 dakika önce
18 Mart Eşit Ücret Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'de kadın yolcular, kent içi toplu taşıma araçlarını (metro, otobüs, tren) erkek yolculara göre daha ucuza kullanacak.
18 Mart Eşit Ücret Günü'nde Almanya
'nın başkenti Berlin
'de kadın yolcular, kent içi toplu taşıma araçlarını (metro, otobüs, tren) erkek yolculara göre daha ucuza kullanacak. Berlin Toplu Taşımacılık İşletmesi (BVG), düzenlediği özel kampanya ile gelir eşitsizliğine dikkat çekmeyi hedefliyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da kadınlar erkeklere göre ortalama yüzde 21 daha az kazanıyor. BVG'nin özel kampanyasında da 18 Mart'ta günlük bilet fiyatı kadınlar için 7 değil 5.5 Euro olacak. Yani yüzde 21 indirim yapılacak.
AZ KAZANAN KADINDAN KİM ÖZÜR DİLİYOR?
Konuyla ilgili açıklamasında "Erkeklerin kendilerini ayrımcılığa uğramış hissetmeleri niyetinde değiliz" diyen BVG "Ama öte yandan ortalama yüzde 21 daha az kazanan kadınlardan kim özür diliyor?" ifadelerini kullandı.
BVG, 18 Mart'ta toplu taşıma araçlarına indirimli biletlerle binen erkeklerin kontrolörlere denk gelmeleri halinde biletsiz binmiş gibi muamele göreceğini ve dolayısıyla ceza ödeyeceklerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:35
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