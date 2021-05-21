Berlin'de kafe ve restoranların dış alanları müşterilere açıldı - Son Dakika

Berlin'de kafe ve restoranların dış alanları müşterilere açıldı

21.05.2021 17:37
Berlin'de kafe ve restoranların dış alanları müşterilere açıldı, System.String[]

Almanya'da korona virüs insidans oranının düşüş göstermesiyle başkent Berlin'de restoranlar, kafeler, çay bahçeleri dış alanlarına masa, sandalye koyarak müşterilerini kabul etmeye başladı.

Almanya'da korona virüs insidans oranının düşüş göstermesiyle başkent Berlin'de restoranlar, kafeler, çay bahçeleri dış alanlarına masa, sandalye koyarak müşterilerini kabul etmeye başladı.

Almanya genelinde korona virüs insidans değerlerinin istikrarlı bir şekilde 100'ün altına düşmesiyle, ülke genelinde bazı kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı. Mart ayında Federal Hükümet ve eyalet başkanlarının birlikte aldığı kararlar gereği, yeni vaka sayılarının 5 gün üst üste 100'ün altında olduğu bölgeler, kısıtlamaları gevşetme yoluna gidiyor. Son dönemde ülke genelinde azalan vakalar sonucu Almanya'da pek çok eyalet salgın kısıtlamalarını esnetiyor. Bu doğrultuda başkent Berlin'de bugünden itibaren restoranlar, kafeler, çay bahçeleri dışarıya masa-sandalye koyabilecek ve dışarı servis yapabilecek.

Mekanların içerisinde servis yasak

Restoran, kafe izin şimdilik sadece aşı belgesi olanlar, 24 saat geçerli negatif hızlı test belgesi olanlar yararlanabiliyor. Yine son 6 ay içerisinde koronaya yakalanmış ve iyileşmiş olanlar da antikor geliştirmiş olacaklarından bu hizmetten yararlanabiliyor. Yine masaya oturmak isteyen müşteri cep telefonuna indireceği barkot okuyucuyla gittiği mekanda kaydını yaptırması gerekiyor. Bulaşma riskinin açık havada daha az olduğundan yola çıkılarak alınan kararlar gereği, şimdilik iki farklı aileden en fazla 5 kişi aynı masada oturabiliyor. Mekanların içerisinde servis ise kesinlikle yasak. Müşterilerin 2 saat kalmalarına izin veriliyor.

Berlin halkından yoğun ilgi

Restoran, kafe ve çay bahçelerinin dış mekanlarını kullanabildikleri için memnun olan Berlin'de yaşayanlar aşı, test gibi zorunluluklardan şikayetçi. restoran çalışanı İdris Dağdeviren, uzun aradan sonra müşterilerine hizmet verebilecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. İlk gün itibarıyla çok sayıda rezervasyon aldıklarını dile getiren Dağdeviren, "Uzun bir zaman sonra dışarıda da olsa izin verildi, bazı şartlar altında. Müşterilerimizden yoğun ilgi var. Millet sıkıldı, kendini dışarı atmak istiyor. Dışarıda çay kahve içmek istiyor, yemek yemek istiyor" dedi. Dışarıda oturma şartlarını da açıklayan Dağdeviren, iki farklı aileden en fazla 5 kişinin aynı masada oturabileceğini, 24 saat geçerli olan negatif hızlı testi ibraz eden müşterileri ya da aşı belgesi olanları müşteri olarak kabul edebileceklerini belirtti.

"Daha önce böyle bir şey yaşamadık"

Müşteri Vedat Kaya ise, sabah erkenden kalkıp, dışarıda oturabilmenin keyfini yaşamak istediğini söyledi. Daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için zorluk çektiğini söyleyen Kaya, "Uzun bir 6 aylık süreden sonra dizlerimiz çürüdü artık dikile dikile. Alışkanlıklar var yıllardır, daha önce böyle bir şey yaşamadık. İnsanın alışkanlıkları gitti mi zor oluyor. Bugün de sabah erken kalkıp keyfini yaşamak istedik. Psikolojik olarak onun keyfini çıkaralım dedik" ifadelerini kullandı. Test ve aşı zorunluluğunun yorucu olduğuna da değinen Vedat Kaya, bir yerlerde oturabilmek için her gün yeniden test yaptırmanın zor olduğunu kaydetti.

Mustafa Aydın ise en kısa zamanda kapalı alanlarda da yemek yiyebilmeyi istediklerini söyledi. Bir an önce normal bir hayata dönebilmeyi umduğunu dile getiren Aydın "Bizim için iyi oldu. Dışarılarda oturabilmeyi, bir şeyler yiyebilmeyi özledik. Ama dışarıda oturabilmek için test yaptırmak normal değil. Her yerde test isteniyor, berberde, orada, burada. İyi bir şey değil, zorluyor" dedi.

Berlin'de salgının başından bu yana 176 bin 753 kişinin korona virüse yakalandığı, 3 bin 422 kişi korona virüse bağlı hastalıklardan hayatını kaybetti. bildirildi. Başkentte ilk aşısını olanların oranı yüzde 35,8 olarak kayda geçerken, iki aşıyı da vurulanların oranı yüzde 13,99 olarak belirlendi.

Alınan kararlar gereği kentte insidans değerlerinin yine 100'ün üzerine çıkması halinde, gevşeme rafa kaldırılacak ve eski kısıtlamalar tekrar uygulanacak. - BERLİN

Hükümet, Almanya, Berlin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berlin'de kafe ve restoranların dış alanları müşterilere açıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir         
18:23
Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
18:00
ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı         
17:15
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı         
17:00
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu         
16:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim         
16:43
Uğur Akkuş, Ebru Şallı için Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı         
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 18:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Berlin'de kafe ve restoranların dış alanları müşterilere açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement