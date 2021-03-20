Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem - Son Dakika

Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem

20.03.2021 02:02

Almanya'nın başkenti Berlin'de kafe işletmecileri, korona virüs (Covid-19) salgınının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek amacıyla yasaklara rağmen kafelerinin kapılarını açarak, ışık açıp kapama eylemi gerçekleştirirken, bir eğlence mekanın önünde yapılan müzikli eylemi polis dağıttı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kafe işletmecileri, korona virüs (Covid-19) salgınının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek amacıyla yasaklara rağmen kafelerinin kapılarını açarak, ışık açıp kapama eylemi gerçekleştirirken, bir eğlence mekanın önünde yapılan müzikli eylemi polis dağıttı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında sert önlemler alınan Almanya'da, gastronomi ve eğlence sektörü maddi açıdan zor günler geçiriyor. Covid-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 6 aydır kafe ve restoranların tamamen kapalı olduğu başkent Berlin'de kafe işletmecileri, korona virüs salgınının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek amacıyla kafelerinde ışık açıp kapama eylemi gerçekleştirdi. Eyleme katılan kafe işletmecileri, "yeniden açılma" yol haritası, tüm masraflarının yüzde 100 karşılanması ve yardımların çabuk yapılması gibi taleplerde bulundu. Sıkıntılarını dile getirmek ve seslerini duyurmak isteyen eylemciler, yasak olmasına rağmen 1 saatliğine kapılarını ve ışıklarını açarak, içeri müşteri almadan "sembolik açılış" yaptılar.

Eyleme katılan kafe işletmecilerinden Ercan Yaşaroğlu, salgının başlangıcında kendilerine çok büyük yardım sözleri verildiğini fakat şimdiye kadar bu sözlerin tutulmadığını söyledi. Yaklaşık 10 yıldır başkentte kafe işleten Yaşaroğlu, daha önce ödenen teşvikleri hala almayan bir sürü kişi olduğunu ancak ödenmesi gereken giderlerin tümünün hesaplarından hemen çekildiğini söyledi. Kafe işletmecilerinin ortak taleplerini dile getiren Yaşaroğlu, kendilerine verilen sözlerin tutulmasını, vaat edilen teşviklerin zamanında ödenmesini ve kafelerin tekrar kapılarını açabilmesi için bir plan yapılmasını istediklerini açıkladı.

"Bize çok sözler verildi ama çok azı tutuldu"

Eyleme katılan başka bir kafe işletmecisi Axel Müller de yaptığı açıklamada, bu eylem ile eğlence sektörü olmadan şehirde nelerin eksik olacağını göstermek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl 2 Kasım'dan bu yana salgın nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Müller, "Bugün söz konusu eylem kapsamında aylar sonra 1 saatliğine de olsa ışıklarımızı yeniden açtık. Müzik yaptık, içeri müşteri almadan satış yaptık. Senato ve federal hükümetten bizim için bir "tekrar açılma" haritası belirlenmesini istiyoruz. Yardımların tam olarak ve zamanında yapılmasını talep ediyoruz. Şimdiye kadar yardımlar hep parça parça yapıldı. Pek çok kafe ve eğlence mekanı iflas noktasına geldi. Bize çok sözler verildi ama çok azı tutuldu" ifadelerini kullandı.

Berlin'deki eyleme katılan bir eğlence mekanında dj eşliğinde müzik de yapıldı. Salgın öncesi zamanları hatırlatan müzikli eğlencenin etrafta bulunan kişilerin ilgisini çekmesi sonucu mekanın önü kısa sürede doldu. Eğlence mekanının önünde toplanan kalabalık, polisin uyarıları sonucu dağıldı. - BERLİN

Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem
Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem
Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem
Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'de kafelerden Covid-19'a karşı ışıklı ve müzikli eylem - Son Dakika


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