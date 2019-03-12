Son Dakika Haberleri: Berlin'de Karşıyaka Rüzgarı

Berlin'de Karşıyaka Rüzgarı

1 saat önce

Karşıyaka'yı turizmde dünya vitrinine taşımak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan 'ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı'na katıldı.

Berlin'de Karşıyaka Rüzgarı, System.String[]
Karşıyaka'yı turizmde dünya vitrinine taşımak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, alanında Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri olan 'ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı'na katıldı. 5 gün süren fuarda, dünyanın dört bir yanından gelen konuklara kentin tanıtımı yapıldı.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) standında yer alan Karşıyaka Belediyesi, ziyaretçilere Karşıyaka'yı anlatan kitapçık, CD ve çeşitli hediyelik eşyalar dağıttı. Kentin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile uluslararası çaptaki çalışmalar ön plana çıkarıldı. 'Avrupa Şeref Bayrağı', '12 Yıldız Şehri', 'Avrupa Diploması', 'Aktif Şehir' gibi önemli ödül ve unvanlara sahip olan Karşıyaka'nın bir 'Dünya Kenti' olduğuna vurgu yapıldı.

Tanıtım ve işbirliği

Yaklaşık 200 ülkeden gelen turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere bir yandan Karşıyaka'nın tanıtımı yapılırken, diğer taraftan da uluslararası işbirliklerinin altyapısı hazırlandı. Yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi, iş ortaklıklarının kurulması ve yatırımcıların kente çekilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi.

Marka kent Karşıyaka

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Kentimizin uluslararası düzeyde tanıtımı, yeni işbirliklerinin kurulması ve turistik, kültürel, ticari alışverişler için bu tür organizasyonların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla katıldığımız ITB Berlin'de Karşıyakamızı en iyi şekilde tanıttık" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:09 Kaynak: İHA

Avrupa, Berlin, Karşıyaka, Güncel
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