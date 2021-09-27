Berlin'de kira artışlarına dur demek için yapılan referandumundan "evet" çıktı - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de, binlerce konutun kamulaştırılması için yapılan referandumdan "evet" çıktı.

Nüfusu 3,6 milyon olan Berlin'de yaklaşık 1,8 milyon kayıtlı seçmen genel seçimlerle beraber 'konutların kamulaştırılması' için sandık başına gitti.

Konut sorununa kamu odaklı bir çözüm getirmeye yönelik bağlayıcı olmayan referandumda 240 binden fazla apartman dairesinin emlak şirketlerinin elinden alınarak kamulaştırılması için seçmenlerin yaklaşık yüzde 56,4'ü evet", yüzde 39'ü se "hayır" oyu kullandı.

Berlin'de 3 bin fazla konuta sahip özel emlak şirketlerinin Almanya Anayasası'nın 15. maddesi uyarınca kamulaştırılarak malvarlıklarının kamu mülkiyetine aktarılmasını oylamak için yapılan referandum eyalet hükümetine tavsiye niteliği taşırken, sonuçların siyasiler ve emlak şirketleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, kentte yaşayan nüfusun yüzde 84'ü kirada oturduğu başkentte ortalama kira fiyatları da 2010 yılından bu yana yüzde 86 artış gösterdi.

Bu arada, Berlin eyalet hükümetinin kiralara 2020'den itibaren 5 yıl boyunca dondurma yönündeki aldığı karar (Mietendeckel Kanunu) nisanda Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Karardan bu yana kentte kira artışlarına karşı protestolar düzenleniyordu.

Berlin'de 2004 özelleştirme döneminde yaklaşık 100 bin konut Vonovia ve Deutsche Wohnen gibi emlak şirketlerine metrekare başına 1.100 avrodan satılmıştı. Bugün ise bu konutların metrekare fiyatı 3 bin avronun üzerinde bulunuyor

Öte yandan, Almanya'nın en büyük kiralama şirketi Vonovia, yaklaşık 18 milyar avro karşılığında piyasadaki iki numaralı Deutsche Wohnen'i almak için anlaşmıştı. Şirketler birleşmelerin onaylanması için Vonovia ve Deutsche Wohnen, belediye konut şirketlerine şimdiden 14 bin 750 daire satmak zorunda kalmıştı. Şirketler, çoğunluğu Almanya'da değeri 80 milyar avroyu aşan 550 bin dairenin sahibi bulunuyor.

Vonovia Üst Yöneticisi (CEO) Rolf Buch, yaptığı açıklamada, referandumdan sonra Berlin'de konut sıkıntısına ilişkin yapıcı bir çözüm istediklerini belirtti.

Buch, "Yeni eyalet hükümeti ve ilgili sosyal kurumlarla Berlin konut piyasasındaki zorlukların üstesinden gelmeye hazırız." mesajı verdi.