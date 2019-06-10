Son Dakika Haberleri: Berlin'de kira pahalılığına çözüm önerisi: 5 yıllığına kiralar dondurulacak
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Berlin'de kira pahalılığına çözüm önerisi: 5 yıllığına kiralar dondurulacak

7 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralarının aşırı artışı il senatosunu harekete geçirdi. Senato, fiyatların pahalılığı nedeniyle 2020'den itibaren kiraları 5 yıl süre ile dondurmayı planlıyor.

Berlin'de kira pahalılığına çözüm önerisi: 5 yıllığına kiralar dondurulacak, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralarının aşırı artışı kent senatosunu harekete geçirdi. Senato, fiyatların pahalılığı nedeniyle 2020'den itibaren kiraları 5 yıl süre ile dondurmayı planlıyor.

18 Haziran'da Berlin Senatosu'na sunulacak yasa tasarısı ile Almanya'nın başkentinde 2020'den itibaren kiraların anlaşılan son fiyatta sabitlenmesi sağlanacak. Kent senatosu, bu yasa ile Berlin'deki kira pahalılığına çözüm bulmayı amaçlıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 
Almanya, Berlin, Dünya
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