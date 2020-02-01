Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak - Son Dakika Dünya

Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak

6 saat önce

Almanya’nın başkenti Berlin’de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.

Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.


Başkentte kira fiyatlarında son dönemde görülen önemli ciddi artış, belediye meclisi tarafından açık farkla kabul edilen yeni sınırlama için gerekçe gösterildi.

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Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:52 
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