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Berlin'de kiracıları sevindiren karar: Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak
6 saat önce
Almanya’nın başkenti Berlin’de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.
Başkentte kira fiyatlarında son dönemde görülen önemli ciddi artış, belediye meclisi tarafından açık farkla kabul edilen yeni sınırlama için gerekçe gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:52
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