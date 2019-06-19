Son Dakika Haberleri: Berlin'de kiraya zam, 5 yıl yasaklandı
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Berlin'de kiraya zam, 5 yıl yasaklandı

13 dakika önce

KARARI açıklayan Sol Partili Berlin Şehir Planlama Senatörü Katrin Lompscher, "Dünden geçerli olmak üzere beş yıl boyunca kiralara zam yapılamayacak" dedi.

Berlin'de kiraya zam, 5 yıl yasaklandı, System.String[]
KARARI açıklayan Sol Partili Berlin Şehir Planlama Senatörü Katrin Lompscher, "Dünden geçerli olmak üzere beş yıl boyunca kiralara zam yapılamayacak" dedi. Berlin Senatosu yasak kararını son yıllarda hızla artan kiraların önüne geçemeyince aldı. Berlin, Almanya'da kira artışını yasaklayan ilk eyalet oldu. Alınan karar yaklaşık bir milyon 600 bin konutu etkileyecek. Senato, kalıcı olması için 2020 yılına kadar hazırlanıp yasalaşması planıyla yeni bir tasarı daha hazırlayacak.

Berlin'de ev sahipleri ise kira artışı yapabilmek için binaları yeniliyordu. Yapılan tamiratla enerji tasarrufu sağladıkları gerekçesiyle kiralara zam yapma yolunu seçiyordu. Senato bunun da önüne geçmek için tamirat ve tadilat yapmayı da izne bağladı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:18 
Almanya, Berlin, Güncel
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