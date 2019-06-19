Berlin'de kiraya zam, 5 yıl yasaklandı
13 dakika önce
KARARI açıklayan Sol Partili Berlin Şehir Planlama Senatörü Katrin Lompscher, "Dünden geçerli olmak üzere beş yıl boyunca kiralara zam yapılamayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:18
KARARI açıklayan Sol Partili Berlin
Şehir Planlama Senatörü Katrin Lompscher, "Dünden geçerli olmak üzere beş yıl boyunca kiralara zam yapılamayacak" dedi. Berlin Senatosu yasak kararını son yıllarda hızla artan kiraların önüne geçemeyince aldı. Berlin, Almanya
'da kira artışını yasaklayan ilk eyalet oldu. Alınan karar yaklaşık bir milyon 600 bin konutu etkileyecek. Senato, kalıcı olması için 2020 yılına kadar hazırlanıp yasalaşması planıyla yeni bir tasarı daha hazırlayacak.
Berlin'de ev sahipleri ise kira artışı yapabilmek için binaları yeniliyordu. Yapılan tamiratla enerji tasarrufu sağladıkları gerekçesiyle kiralara zam yapma yolunu seçiyordu. Senato bunun da önüne geçmek için tamirat ve tadilat yapmayı da izne bağladı.
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