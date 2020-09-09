Berlin'de "Moria kampındaki mültecileri Almanya'ya kabul edin" mitingi - Son Dakika

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria Kampı'nda çıkan yangın sonrası mültecilerin Almanya'ya alınması için Berlin'de eylem düzenlendi. 170 şehir ve beldede yetkililerin yeni mülteciler için yerlerinin olduğunu açıklamasına rağmen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yeni mülteci alımını veto etmesine tepki gösterildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında dün gece saatlerinde çıkan yangın Almanya'nın başkenti Berlin'deki bazı sivil inisiyatifleri harekete geçirdi. Washingtonplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hükümetin Moria kampındaki bütün mültecileri derhal ülkeye kabul etmesi için eylem gerçekleştirdi. "Kampı boşaltın. Yeteri kadar yerimiz var" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, "Moria kampındaki mültecileri kabul edin. Yerimiz var" mesajı verildi. Başbakanlık binası önünde yapılacağı ilan edilen söz konusu eylem, Başbakanlık binasına yakın mesafedeki Washingtonplatz Meydan'ında gerçekleştirildi. Maske takma kuralına uyulduğu görülen gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katılırken sık sık, "Yerimiz Var" sloganı atıldı.

"Moria'daki felaket durum uzun zamandır biliniyor"

Eylemciler, 3 bin kişi kapasiteli kampta 13 bin kişinin yaşamak zorunda bırakıldığının altını çizdi. Çok kötü yaşam koşullarının yangın sonrası katlanılamaz boyutlara ulaştığı uyarısında bulunularak bir an önce harekete geçilmesi istendi. Mitingde yapılan açıklamalarda, "Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria mülteci kampı bu gece yandı. Kızgınız ve tüm kampların derhal boşaltılmasını talep ediyoruz. Moria'daki felaket durum uzun zamandır biliniyor. Başlangıçta 3 bin kişi için tasarlanan kampta dün akşama kadar 13 binden fazla insan yaşıyordu" denildi.

"Bir an önce bu insanlar için Almanya'nın kapılarını açmasını istiyoruz"

Açıklamada, "Korona salgını zamanlarında binlerce kişi çadırlarda veya dışarıda uyumak zorunda kaldı. Yeterli sıhhi tesis ve hijyenik koşullar yoktu. İnsanlar saatlerce yemek kuyruğunda beklemek zorunda kaldı ki bu durumda sosyal mesafeyi gözetmek, kendinizi virüsten korumak imkansız. Bir an önce bu insanlar için Almanya'nın kapılarını açmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanı Seehofer istifaya davet edildi

Göstericilerin hedefinde Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer vardı. Ülke genelinde 170 şehir ve beldede yetkililerin yeni mülteciler için yerlerinin ve kapasitelerinin olduğunu açıklamasına rağmen Bakan Seehofer'in yeni mülteci alımını veto etmesi eleştirildi. Utanç verici olarak nitelendirilen söz konusu tutum nedeniyle ve insani değerleri çiğnediği gerekçesiyle Seehofer istifaya davet edildi.

"İnsanlar savaştan kaçıyor ama Almanya, Avrupa Birliği kapılarını kapatıyor"

Eylemi gerçekleştiren aktivistlerden Ferat Koçak, Moria kampındaki mültecileri Almanya tarafından alınmasını istediklerini söyledi. Moria'daki mültecileri kabul etmenin insanlık görevi olduğunu vurgulayan Koçak, "İnsanlar savaştan kaçıyor ama Almanya, Avrupa Birliği kapılarını kapatıyor ve insanları ölümle karşı karşıya bırakıyor. Yangından sonra orada yaşanılmaz hale gelindi. Ama ondan önce de 5 bin kişilik kampta zaten 13 bin kişi yaşıyordu" dedi.

"Birçok belde göçmenleri alabiliriz diyor. Ama Seehofer bunun önünü kesiyor"

Koçak diğer önemli bir sorunun da Covid-19 salgını döneminde çok sayıda mültecinin bir arada yaşamak zorunda bırakılması olduğunu belirtti. Bunun insan haklarına aykırı olduğunu ifade eden aktivist Koçak, "Birçok belde göçmenleri alabiliriz diyor. Ama Seehofer bunun önünü kesiyor. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Madem Berlin'in kapasitesi var, Hamburg'un kapasitesi var o zaman bu göçmenleri alalım. İnsan hakları için çok önemli, insanlara bu imkanı sunalım" dedi. - BERLİN