Üye Girişi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi - Son Dakika

Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi

09.02.2022 16:19
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak (75), elleriyle ördüğü 15 çift yün çorabı Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de yaşayan Havva Altunkaynak (75), elleriyle ördüğü 15 çift yün çorabı Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi.

Havva Altunkaynak, Şırnak'ta terörle mücadeleyi sürdüren askerler için Berlin'de 15 çift yün çorap ördü. Altunkaynak, çorapları Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na kargo ile göndererek, askerlere ulaştırılmasını istedi. Çoraplar, karlı bölgelerde görev yapan askerlere dağıtıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Havva Altunkaynak'a mektup göndererek teşekkür etti.


Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi
YORUMLAR
500

Jandarma, Berlin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Jinekoloğun taciz ettiği 200'den fazla kadın toplamda 250 milyon dolar tazminat alacak
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:27:26. #1.13#
SON DAKİKA: Berlin'de ördüğü çorapları, Şırnak'taki askerlere gönderdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement