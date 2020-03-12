- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi- Şoför, şeritle koruma altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi- Şoför, şeritle koruma altında - Son Dakika

- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi- Şoför, şeritle koruma altında

6 saat önce

- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi Şoför, şeritle koruma altında Korona virüsü, bütün dünyada yayılmaya devam ederken, ülkeden ülkeye farklı ve ilginç önlemler alınmaya başlandı.

- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi

Şoför, şeritle koruma altında

BERLİN - Korona virüsü, bütün dünyada yayılmaya devam ederken, ülkeden ülkeye farklı ve ilginç önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemlerden birisini de Berlin toplu taşıma işletmesi aldı.

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler alıyor. İtalya, ülke genelinde karantina ilan ederken Almanya'nın başkenti Berlin'de farklı bir karar alındı. Berlin Toplu Taşıma İşletmesi BVG, bugünden itibaren şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüslerin ön kapılarını açmaması kararını hayat geçirdi. Yolcuların şoförle teması ve para alışverişi engelleyerek korona virüsünün yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Ön kapı yalnızca acil durumlar için

Yeni düzenlemeye göre, otobüslerde ön kapı açılmazken, yolcular orta ve arka kapıdan binip inecek. Ön kapı ise, sadece acil durumlarda kullanılacak. Otobüs şoförünün olduğu alan da kırmızı beyaz bantla diğer bölümden ayrıldı. Bu uygulamayla yolcuların şoförle her türlü temasının kesilmesi amaçlanıyor.

Otobüste bilet satışı tok. Ama yolcuların biletlerini bilet satan gişelerden önceden almaları gerekiyor. Ön kapının camına dışarıdan görülecek şekilde Almanca ve İngilizce "Ön kapı kapalı. Lütfen diğer kapıları kullanın. Bilet satışı yoktur" şeklinde açıklayıcı bilgiler yapıştırılıyor.

Berlin'de şehir içi ulaşımında çalışan bin 400 otobüs ikinci bir talimata kadar artık bu karara uygun bir şekilde çalışacak.

- Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi- Şoför, şeritle koruma altında

Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri
01:06 Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
01:05 Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu
01:04 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de
01:03 Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
01:02 Belçika'da Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Berlin'de otobüs şoförlerine korona önlemi- Şoför, şeritle koruma altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]