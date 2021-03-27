Berlin'de özelleştirilen konutların kamulaştırılması imza kampanyası yürütülüyor - Son Dakika

Berlin'de özelleştirilen konutların kamulaştırılması imza kampanyası yürütülüyor

27.03.2021 16:25
Berlin'de özelleştirilen konutların kamulaştırılması imza kampanyası yürütülüyor, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de özelleştirilen sosyal konutların yeniden kamusallaştırılması için başlatılan imza kampanyasında şu ana kadar 47 bin imza toplandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de özelleştirilen sosyal konutların yeniden kamusallaştırılması için başlatılan imza kampanyasında şu ana kadar 47 bin imza toplandı. İmza kampanyasının merkezi ise Küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtindeki "Gecekondu" adlı merkez oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1975'ten itibaren aralıklarla yaklaşık 360 bin sosyal konut inşa edildi. Konutların inşası için Berlin Eyalet Senatosu özerk şirketlere faizsiz kredi verdi. Bu kapsamda gayrimenkul şirketlerinin kredileri 30-40 senelik vadelerle geri ödemesi ve karşılığında özellikle dar gelirli vatandaşlara konutları uygun fiyata kiralaması hedefleniyordu. Ancak şirketler, kredi ödemeleri bittikten sonra sosyal konutları satmaya veya kiraları giderek yükseltmeye başladı. Bu süre zarfında sosyal konut olarak inşa edilen yaklaşık 240 bin konut özel sektöre satıldı. Yükselen kiraları ödeyemeyenler yıllardır yaşadıkları mahallelerinden, semtlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Berlin'de yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Özelleştirilen sosyal konutların yeniden kamusallaştırılması için imza kampanyası

Semt sakinleri, farklı bölgelerde oluşturdukları kiracı inisiyatifleri ile koordineli bir şekilde yaklaşık 10 senedir fahiş kira artışlarına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Berlinliler, sosyal konut olarak inşa edilen konutların kredi borçları bittikten sonra "sosyal konut" vasfını yitirmeyeceğini ve özelleştirilemeyeceğini savunuyor. Özel sektöre satılan 240 bin sosyal konutun Berlin Senatosu tarafından geri alınması ve kamusallaştırılması için bir süre önce imza kampanyası başlatıldı. Referandum niteliği taşıyan imza kampanyasında Haziran ayı sonuna kadar 180 bin geçerli imza toplanırsa sosyal konutların yeniden kamusallaştırılması söz konusu.

Kampanyanın merkezi: "Gecekondu"

İmza kampanyası farklı kiracı inisiyatifleri tarafından koordineli olarak bütün şehirde yürütülüyor. Ancak kampanyanın merkezi "Küçük İstanbul" olarak bilinen Kreuzberg semtindeki bir gecekondu. Gecekondu, 2011 yılında "Kotti&Co" Türk-Alman kiracı oluşumunun kurduğu kiracı merkezi. Kottbussertor Meydanı'na tahtadan baraka olarak 1 günde kurulduğu için merkeze "Gecekondu" adı verildi. Belediyenin de müdahale etmediği "Gecekondu" o günden bu yana kiracılara danışmanlık hizmeti veriyor.

Şu ana kadar 47 bin imza toplandı

Gecekondu'nun kurucularından Ahmet Tuncer, şu ana kadar 47 bin imza topladıklarını, 180 bin imzaya ulaşınca taleplerini Berlin Senatosu'na sunacaklarını söyledi. Yaklaşık 9 senedir mücadelelerini sürdürdüklerini kaydeden Tuncer, Senatonun bu konutları tekrar geri alarak kamusallaştırması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Referandum için imza kampanyası merkezinin "Gecekondu" olduğunu söyleyen Tuncer, "Referandumun merkezi gördüğünüz gibi Gecekondu. Bütün Berlin'deki oluşumlarla burada buluşuyoruz. Burada fikirlerimizi ortaya döküyoruz, konuşuyoruz ve sunuyoruz" dedi.

Geliri az olanlar evlerinden atılma riski ile karşı karşıya

Kiracı oluşumunun gönüllülerinden Zehra Ulutürk ise sosyal konutları tekrar geri kazanmak için mücadele ettiklerini belirtti. Sosyal konutların belli bir zaman sonra statülerini yitirdiğini dile getiren Ulutürk, "Sosyal konutlar sosyal konut olmaktan çıkıyor. Çünkü belirli bir geri ödemeleri var. Devletten zamanında para almışlar ve bu parayı belirli zamanda geri ödedikten sonra sosyal konut olan evleri, istedikleri fiyata veriyorlar. Kiracıları çıkarıyorlar, kendi istedikleri kiracıyı koyuyorlar ve iki misli, üç misli kira ödememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sosyal konut sayısının giderek azaldığını ve yerine yenilerinin de yapılmadığını söyleyen Zehra Ulutürk, geliri az olanların evlerinden atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Haziran sonuna kadar sürecek imza kampanyasında 180 bin geçerli imza toplanırsa Berlin Senatosu'nun sosyal konutları geri alarak tekrar kamusallaştırması ve konutların senatonun denetimine tabi tutulması bekleniyor. - BERLİN

Gecekondu, Almanya, Berlin, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'de özelleştirilen konutların kamulaştırılması imza kampanyası yürütülüyor - Son Dakika


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