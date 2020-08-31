- Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı - Son Dakika

- Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı
- Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı Almanya'nın başkenti Berlin'de Sağlık Bakanı Jens Spahn seçim faaliyetlerine ilişkin halka kısa bir konuşma yapmak istediği sırada yuhalandı.
- Berlin'de Sağlık Bakanı yuhalandı
BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de Sağlık Bakanı Jens Spahn seçim faaliyetlerine ilişkin halka kısa bir konuşma yapmak istediği sırada yuhalandı.
Başkent Berlin'de korona tedbirlerinin bir an evvel sona erdirilmesi için düzenlenen gösteriler Kuzey Ren Vestfalya bölgesine de sıçradı. Korona virüs politikalarına kızgın olan Almanlar, hıncını Sağlık Bakanından çıkardı. Almanya'nın Hristiyan Demokrat Partili 40 yaşındaki Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey Ren Vestfalya'da seçim faaliyetleri dahilinde insanlara kısa bir konuşma yapmak istediği sırada beklemediği bir reaksiyonla karşılaştı. Korona tedbirlerinden iyice bıkmış olan ve ekonomik olarak bitme noktasına gelen Almanlar Bakanı yuhalayıp ıslıklayarak konuşturmadı. Kızgın topluluğun içinden Spahn'a tükürenlerin olduğu da görüldü. Önce kısa bir şaşkınlık yaşayan Spahn, "Koronayı ben mi çıkardım?" diye söylenerek makam arabasına binerek uzaklaşmayı tercih etti. Jens Spahn, bir müddet evvel yine bir karı koca tarafından makam otomobiline binmek üzereyken korona politikaları yüzünden ağır hakaretlere maruz kalmıştı.
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