Berlin'de Sanat Müziği Akşamı
2 saat önce
KONSERE sanat müziği sevenleri büyük ilgi gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:21
KONSERE sanat müziği sevenleri büyük ilgi gösteriyor. Lüxemburger Strasse 20 numarada bulunan Atze Müsiktheater'daki konserin başlama saati 19.30. Davetliler saat 19.00'dan itibaren salona alınmaya başlanacak. Şef
Alaeddin Demirliler'in yönettiği konserde koronun yanı sıra solistler de sahne alacak. Koro Başkanı Fatma Akarsu da hem koroda hem de solist olarak sevilen şarkıları seslendirecek.
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