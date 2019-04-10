Son Dakika Haberleri: Berlin'de Sanat Müziği Akşamı

Berlin'de Sanat Müziği Akşamı

2 saat önce

KONSERE sanat müziği sevenleri büyük ilgi gösteriyor.

Berlin'de Sanat Müziği Akşamı, System.String[]
KONSERE sanat müziği sevenleri büyük ilgi gösteriyor. Lüxemburger Strasse 20 numarada bulunan Atze Müsiktheater'daki konserin başlama saati 19.30. Davetliler saat 19.00'dan itibaren salona alınmaya başlanacak. Şef Alaeddin Demirliler'in yönettiği konserde koronun yanı sıra solistler de sahne alacak. Koro Başkanı Fatma Akarsu da hem koroda hem de solist olarak sevilen şarkıları seslendirecek.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:21 
Şef, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:39:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berlin'de Sanat Müziği Akşamı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]