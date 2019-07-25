Berlin'de sanat rüzgârı esti
1 saat önce
KENTİN en büyük salonlarından Konzerthaus'ta 'Young Euro Classic' etkinliği kapsamında düzenlenen konserde, Weber'in 'Der Freischütz Uvertürü', Rahmaninov'un '2'nci Piyano Konçertosu', Türk besteci Füsun Köksal'ın 'Silent Echoes II' eseri ile Beethoven'ın 8'inci Senfonisi seslendirildi.
KENTİN en büyük salonlarından Konzerthaus'ta 'Young Euro Classic' etkinliği kapsamında düzenlenen konserde, Weber'in 'Der Freischütz Uvertürü', Rahmaninov'un '2'nci Piyano Konçertosu', Türk besteci Füsun Köksal'ın 'Silent Echoes II' eseri ile Beethoven
'ın 8'inci Senfonisi seslendirildi. Şef Cem Mansur
yönetimindeki orkestranın performansı büyük beğeni topladı. 'Young Euro Classic' konserleri, 6 Ağustos'a kadar diğer bazı ülkelerin gençlik filarmoni orkestralarının da katılımıyla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07
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