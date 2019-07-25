Son Dakika Haberleri: Berlin'de sanat rüzgârı esti
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Berlin'de sanat rüzgârı esti

1 saat önce

KENTİN en büyük salonlarından Konzerthaus'ta 'Young Euro Classic' etkinliği kapsamında düzenlenen konserde, Weber'in 'Der Freischütz Uvertürü', Rahmaninov'un '2'nci Piyano Konçertosu', Türk besteci Füsun Köksal'ın 'Silent Echoes II' eseri ile Beethoven'ın 8'inci Senfonisi seslendirildi.

Berlin'de sanat rüzgârı esti, System.String[]
KENTİN en büyük salonlarından Konzerthaus'ta 'Young Euro Classic' etkinliği kapsamında düzenlenen konserde, Weber'in 'Der Freischütz Uvertürü', Rahmaninov'un '2'nci Piyano Konçertosu', Türk besteci Füsun Köksal'ın 'Silent Echoes II' eseri ile Beethoven'ın 8'inci Senfonisi seslendirildi. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestranın performansı büyük beğeni topladı. 'Young Euro Classic' konserleri, 6 Ağustos'a kadar diğer bazı ülkelerin gençlik filarmoni orkestralarının da katılımıyla devam edecek.
Cem Mansur, Beethoven, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 
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