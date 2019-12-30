Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde - Son Dakika Dünya

Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde

6 saat önce

Almanya’nın başkenti Berlin’in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.

Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.


Doğu ve Batı Berlin arasındaki eski sınır geçiş noktası Checkpoint Charlie'nin yakınındaki bir kafeye yönelik soygun girişimi sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:47 
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