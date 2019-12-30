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Berlin'de silahlı soygun girişimi: Polis zanlının peşinde
6 saat önce
Almanya’nın başkenti Berlin’in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.
Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki Friedrichstrasse Caddesi'nde bir kafeteryada silahlı soygun girişiminde bulunuldu.
Doğu ve Batı Berlin arasındaki eski sınır geçiş noktası Checkpoint Charlie'nin yakınındaki bir kafeye yönelik soygun girişimi sebebiyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:47
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