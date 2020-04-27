Berlin'de sürücülere yönelik Kovid-19 test istasyonu kuruldu - Son Dakika

Berlin'dekine benzer bir Kovid-19 test istasyonu Neukölln ilçesinde de açılacak.

Mitte Sağlık Dairesinden alınan bilgiye göre, söz konusu istasyonda günde 50 ila 60 test yapılması planlanıyor.

Özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık çalışanları test yaptırmak için istasyona gelen sürücülere temas etmeden uygulamayı gerçekleştiriyor.

Wedding semtindeki "Festplatz" meydanında kurulan test istasyonunda, Kovid-19 belirtileri gösterenler veya enfekte bir kişiyle temasta bulunanlar test yaptırabiliyor.

Almanya 'nın başkenti Berlin 'de, sürücülere yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test istasyonu kuruldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak