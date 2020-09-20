- Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı - Son Dakika

- Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de ikinci kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde gerçekleştirilen bisiklet turuna yaklaşık 200 kadın katıldı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hermanplatz Meydanı'nda ikinci kez "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi. Bisiklet turuna yaklaşık 200 kadın katılırken, kadınlar en renkli en şık elbiselerini giydiler. Bisikletler balonlar, çiçekler ve konfetilerle süslenirken, meydanda yapılan kısa konuşmanın ardından bisiklet turu başladı. Polis eskortu eşliğinde pedal çevirerek yol alan kadınlara yol kenarlarındaki vatandaşlar da el sallayarak eşlik etti.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerleşkelerden Kottbussertor Meydanı'nda verilen mola esnasında keman virtüözü Fahri Karaduman küçük bir konser verdi. Ayrıca yerel bir esnaf kadınlara Antep baklavası ikram etti. Süslü kadınların renkli turu Tarihi Brandenburg Kapısı önünde son buldu.

İlki 2013 yılında Türkiye'nin İzmir kentinde gerçekleştirilen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" ile Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek ve şehirlerde daha az araba, daha çok bisiklet kullanımını teşvik ederek çevre duyarlılığını artırmak. Ayrıca etkinlik, kadının toplum içerisinde görünür olması, kamusal alanda hak talep edebilmesi ve şehirle çevreyle etkileşime girmesinin yollarından biri olarak görülüyor. Bisiklet sürmenin insanı özgürleştirdiğini hatırlamak ve şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek de Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun amaçları arasında yer alıyor.

Yıllar önce İzmirli Sema Gür tarafından sosyal medyada etkinlik olarak başlatılan bisiklet turuna ilgi umulandan daha fazla olunca etkinlik önce bütün Türkiye'ye yayıldı sonra da dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerinin çeşitli kentlerinde düzenlendi. En son Avrupa Birliği'nin desteğini de alan bisiklet turu, şimdilerde "Fancy Women Bike Ride" adı altında dünya çapında kutlanan bir etkinlik haline geldi.