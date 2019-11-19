Son Dakika Haberleri: Berlin'de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişiye gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Berlin'de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişiye gözaltı - Son Dakika

Berlin'de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişiye gözaltı

6 saat önce

Berlin polisi, eylem için hazırlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Berlin'de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişiye gözaltı, System.String[]

Berlin polisi, eylem için hazırlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


Almanya'nın başkenti Berlin'de terör şüphesiyle yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. 37 yaşındaki Abdullah H. adlı kişinin internette bomba yapımı ile ilgili bilgi topladığı bildirildi. Berlin Savcılığından yapılan açıklamada, "Yapılan yazışmalarda terör saldırısı hazırlıkları yapıldığı görülüyor" bilgisi paylaşıldı.


Polis özel kuvvetleri söz konusu şahsın bugün gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan Abdullah H.'nin terör şüphelileri listesinde en yukarılarda olduğu iddia edildi. - BERLİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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